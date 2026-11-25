Дональд Трамп и Путин / © из соцсетей

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Европейским странам придется взять на себя основную ответственность за финансовую и военную поддержку Украины на фоне изменения политики администрации Дональда Трампа в отношении России.

Об этом пишет Foreign Policy.

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В материале отмечается, что текущая неделя может стать определяющей для дальнейшей финансовой поддержки Украины. В ходе заседания Европейского совета 26-27 ноября лидеры стран ЕС должны решить вопрос о выделении дополнительных 45 млрд евро (примерно 49,5 млрд долларов). Эти средства необходимы Киеву для обеспечения финансовой стабильности на следующий год в условиях постоянных российских ракетных и дроновых атак и значительного бюджетного дефицита.

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Авторы публикации обращают внимание, что с начала второго президентского срока Дональда Трампа позиция Вашингтона по отношению к Украине существенно изменилась. Речь идет о критических заявлениях в адрес Киева, ослаблении санкционного давления на Россию и требованиях украинской стороны прекратить дальнобойные удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

По оценке издания, в последнее время такая политика усиливается. В частности, Трамп приостановил санкционные ограничения по экспорту российского дизельного горючего, объясняя это необходимостью снижения цен на топливо. Кроме того, его администрация фактически ослабила действие последних законодательных мер, направленных на экономическое давление на Москву.

Бывший посол США в Украине Джон Гербст подверг критике такой подход американской администрации.

«Все началось с соглашения по дизельному топливу. Это самая продолжительная целенаправленная попытка команды Трампа повлиять на ход событий. Меня еще больше раздражает, что они помогают [президенту России Владимиру] Путину это делать. Путин стремится взорвать НАТО, и поэтому это вызывает такое разочарование», — рассказал дипломат.

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На фоне сокращения американской поддержки Европа вынуждена искать возможность компенсировать нехватку средств как для украинского бюджета, так и для нужд обороны.

В то же время, окончательного решения о новом кредите пока нет. Препятствием остаются позиции четырех государств — Венгрии, Словакии, Болгарии и Чехии. По информации Foreign Policy, эти страны не спешат поддерживать очередное общее европейское заимствование для финансирования Украины.

Несмотря на разногласия, знающие наблюдатели считают, что к пятнице Европейскому Союзу, вероятно, удастся согласовать дополнительные 45 млрд евро. Эта сумма должна стать дополнением к уже предусмотренному кредиту в 90 млрд евро, который ЕС продолжает предоставлять Украине частями.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что финансовое обеспечение нового займа планируют осуществить за счет замороженных в Европе российских активов.

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Однако издание обращает внимание на нерешенную проблему: несмотря на многолетние дискуссии, ни Европейский Союз, ни США, ни Великобритания до сих пор не перешли от замораживания российских средств до их полной конфискации.

Западные страны опасаются возможных юридических, финансовых и других последствий такого решения.

«Это подвергает сомнению надежность окончательного обеспечения для этого нового европейского кредита», — говорится в статье.

В Foreign Policy подчеркивают, что Европа осознает важность дальнейшей поддержки Украины. Возможность украинского государства продолжать сопротивление российской агрессии или, во всяком случае, избежать невыгодного мирного урегулирования имеет решающее значение не только для Киева, но и для безопасности самих европейских стран.

Авторы материала отмечают, что проблема зависимости Украины и Европы от собственных ресурсов стала особенно очевидна еще в январе 2025 года. С тех пор Соединенные Штаты не предоставили Киеву новую финансовую помощь.

Кроме того, Вашингтон периодически приостанавливал обмен разведывательными данными и доступ к спутниковой связи. Также американская сторона продолжает препятствовать продаже Украине необходимых ракет-перехватчиков, находящихся на складах европейских государств.

Дополнительное напряжение возникло после заявлений замминистра обороны США Элбриджа Колби. На прошлой неделе он подверг критике украинские удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, заявив, что такие операции якобы не дают должного результата.

В то же время, российские войска продолжают атаковать украинские города ракетами и беспилотниками. Под ударами остаются Киев, Харьков и другие крупные населённые пункты.

Бывший посол США в Украине Джон Гербст также высказался о последствиях политики Вашингтона для украинской обороны.

«Трамп просто защищает Путина и усложняет Украине возможность защищаться», — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что США и Россия требуют пересмотреть архитектуру безопасности в Европе для завершения войны в Украине, но европейские союзники очерчивают жесткие «красные линии».

Мы ранее информировали, что российский диктатор Путин посетовал, что Украина продолжает атаковать объекты топливно-энергетического комплекса РФ, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа.

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