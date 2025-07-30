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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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США ответили на заявление Кремля о "санкционном иммунитете"

Сенатор также призвал Кремль обратиться в Китай и Индию с вопросом, готовы ли те же легкомысленно игнорировать последствия американских ограничений, как это делает Москва.

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Фото автора: Юлия Абрамова Юлия Абрамова
США ответили на заявление Кремля о "санкционном иммунитете"

Сенатор-республиканец Линдси Грэм / © Associated Press

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, один из ближайших союзников президента США Дональда Трампа, резко отреагировал на заявление Москвы об устойчивости к западным ограничениям.

Об этом Грэм отметил в своем сообщении на платформе Х (эксTwitter).

По его словам, Кремль, может, и привык к уже действующим санкциям, однако новые инициативы Вашингтона станут настоящим испытанием.

Грэм подчеркнул, что РФ научилась выживать под санкциями.

«Россия, вы правы: вы научились выживать под санкциями. Но, похоже, вы не отдаете себе отчета, что Дональд Трамп готовит новую политику — в частности, введение тарифов против стран, которые покупают вашу нефть и газ, тем самым финансируя вашу армию», — написал Грэм.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп уже признал, что финансовые санкции против России в ответ на войну в Украине могут не сработать.

За несколько дней Соединенные Штаты могут ввести новые меры, включая тарифы и другие ограничения, однако он не уверен в их эффективности.

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