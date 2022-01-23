США озабочены словами британского МИД о планах РФ об Украине, а в России назвали заявление дезинформацией

В США считают, что украинский народ имеет суверенное право определять свое собственное будущее
Глубокую озабоченность вызвало в Белом доме заявление МИД Великобритании о намерениях России привести к власти в Украине лояльное ей руководство.
Об этом пишет "Интерфакс".
"Такого рода заговоры вызывают глубокое беспокойство. Украинский народ имеет суверенное право определять свое собственное будущее, и мы поддерживаем наших демократически избранных партнеров в Украине", - заявила в связи с этим представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн.
В то же время в МИД РФ назвали заявление Лондона дезинформацией и провокационной деятельностью.
"Распространенная МИД Британии дезинформация - еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины", - заявили в МИД России.
"Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", - резюмировали в заявлении.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российских предприятий.
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