США озабочены словами британского МИД о планах РФ об Украине, а в России назвали заявление дезинформацией

США озабочены словами британского МИД о планах РФ об Украине, а в России назвали заявление дезинформацией

В США считают, что украинский народ имеет суверенное право определять свое собственное будущее

Глубокую озабоченность вызвало в Белом доме заявление МИД Великобритании о намерениях России привести к власти в Украине лояльное ей руководство.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Такого рода заговоры вызывают глубокое беспокойство. Украинский народ имеет суверенное право определять свое собственное будущее, и мы поддерживаем наших демократически избранных партнеров в Украине", - заявила в связи с этим представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн.

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В то же время в МИД РФ назвали заявление Лондона дезинформацией и провокационной деятельностью.

"Распространенная МИД Британии дезинформация - еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины", - заявили в МИД России.

"Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", - резюмировали в заявлении.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российских предприятий.

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