Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

США озабочены словами британского МИД о планах РФ об Украине, а в России назвали заявление дезинформацией

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
США озабочены словами британского МИД о планах РФ об Украине, а в России назвали заявление дезинформацией

ТСН.ua

В США считают, что украинский народ имеет суверенное право определять свое собственное будущее

Глубокую озабоченность вызвало в Белом доме заявление МИД Великобритании о намерениях России привести к власти в Украине лояльное ей руководство.

Об этом пишет "Интерфакс". 

"Такого рода заговоры вызывают глубокое беспокойство. Украинский народ имеет суверенное право определять свое собственное будущее, и мы поддерживаем наших демократически избранных партнеров в Украине", - заявила в связи с этим представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн.

В то же время в МИД РФ назвали заявление Лондона дезинформацией и провокационной деятельностью.

"Распространенная МИД Британии дезинформация - еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины", - заявили в МИД России.

"Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", - резюмировали в заявлении. 

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российских предприятий.

Читайте также:

Задержание псевдоминера: в СБУ заявляют об участии российских спецслужб | Новости Украины

Задержание псевдоминера: в СБУ заявляют об участии российских спецслужб | Новости Украины

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация