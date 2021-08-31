США ожидают от "Талибана" исполнения обещаний, а пока американское дипломатическое ведомство перенесут в Катар

США ожидают от "Талибана" исполнения обещаний, а пока американское дипломатическое ведомство перенесут в Катар

В Афганистане осталось около 100 граждан США.

В США заявили, что легитимность "Талибану" еще предстоит заслужить.

"Талибан" заверил, что предотвратит использование Афганистана террористами для организации операций против США и союзников. У нас есть свои ожидания в отношении "Талибана", но это не значит, что мы полагаемся на них", — сказал во время брифинга государственный секретарь США Энтони Блинкен.

США продолжат отслеживать угрозы и не исключают их ликвидацию.

Взаимодействие с "Талибаном" будет основано не на том, что говорит движение, а на действиях. Вся легитимность и вся поддержка должны быть заслужены. Работа США в Афганистане продолжается, у нас есть план, что будет дальше, мы собираемся превратить его в действия", — сказал представитель Госдепа.

Добавим, что дипломатическая работа США по афганскому направлению будет осуществляться из Катара, в Афганистане осталось порядка 100 граждан США, которые хотят покинуть страну.

По его словам, работа по обеспечению их дипподдержки продолжится. Блинкен заявил, что международное сообщество ждет от "Талибана" исполнения обещаний об обеспечении беспрепятственного выезда из страны.

Также Блинкен заявил, что ждет от талибов скорого восстановления работы аэропорта Кабула.

Ранее "Талибан" заявил о независимости Афганистана, а США запретили авиакомпаниям совершать полеты над большей частью страны.

Радикальное движение "Талибан" заявило, что Афганистан по-настоящему независим после отлета из страны последних американских военных. Напомним, что завершилось 20-летнее военное присутствие США в Афганистане.

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