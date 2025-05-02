Представитель Государственного департамента США Темми Брюс / © Associated Press

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Соединенные Штаты будут в дальнейшем выполнять роль посредника между Украиной и РФ в вопросе урегулирования войны и ждут от Киева и Москвы конкретных предложений по этому поводу.

Об этом заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс во время брифинга.

Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп желает добиться завершения войны по дипломатическому пути.

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«Президент хочет, чтобы каждое действие, которое мы делаем как нация, было дипломатическим», — сказала Брюс.

Вместе с тем у США есть и другие приоритеты, кроме войны в Украине, поэтому Вашингтон изменит свой вклад в переговорный процесс по завершению конфликта. Она напомнила слова главы Госдепа Марко Рубио, недавно сказавшего, что США больше не будут посредником в переговорах между Украиной и Россией.

«Мы не собираемся летать по всему миру, чтобы провести посреднические встречи. Это сейчас это между двумя сторонами.

Она добавила, что в настоящее время сохраняется возможность введения американских санкций против России. Также Вашингтон пока не намерен снимать ранее наложенные санкции в РФ.

Ранее сообщалось, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф вызвал беспокойство среди членов администрации из-за своего подхода к переговорам с Владимиром Путиным.

Мы ранее информировали, что Украина подтвердила готовность к мирным переговорам в любом формате. Обсуждение мирного соглашения может начаться, как только Россия согласится на прекращение огня по меньшей мере на 30 дней.