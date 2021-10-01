США ожидают от России борьбы с киберпреступниками - Блинкен

Угроза кибератак оказывает все большее влияние как на США, так и по всему миру.

США ожидают, что РФ будет предпринимать действия для борьбы с киберпреступниками.

Так считает госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью KDKA-TV.



По его мнению, если какая-либо страна, будь то Россия или любая другая страна, укрывает киберпреступников, она несет ответственность за то, чтобы разобраться с ними, уничтожить их, ликвидировать их, привлечь их к ответственности.

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Угроза кибератак оказывает все большее влияние как на США, так и по всему миру. Для борьбы с ней, заметил госсекретарь США, "мы должны убедиться, что существуют более эффективные средства защиты, что люди знают о проблеме и они устанавливают необходимые средства защиты для того, чтобы обезопасить себя".

"Мы также должны перейти в наступление и разрушить, ликвидировать эти в основном преступные организации, которые занимаются вымогательством", - резюмировал он.

Ранее сенаторы США предложили, чтобы компании сообщали о кибервымогательстве.

За последние месяцы США столкнулись с серией мощных кибератак, целью которых было получение выкупа.

В июне российскую киберпреступную группу Revil (Sodinokobi) обвинили в масштабной кибератаке на заводы одной из крупнейших в мире мясоперерабатывающих компаний JBS.

Хакеры использовали программу-вымогатель в отношении серверов, поддерживающих операции JBS в Северной Америке и Австралии. В то же время серверы резервного копирования не пострадали.

А в мае на всех центральных компьютерах крупнейшего топливного оператора США Colonial Pipeline появилось сообщение со следующим содержанием: "Ваша система намертво заблокирована. 5 миллионов долларов, или будет еще хуже".

Оператор впоследствии подтвердил, что заплатил 4,4 миллиона долларов группе хакеров, которые взломали его компьютерные системы. В атаке также обвиняли киберпреступников из РФ.

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