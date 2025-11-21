США ожидают от Украины согласовать мирный план до 27 ноября - СМИ

Флаг Украины и США / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Соединенные Штаты Америки ожидают, что Украина до 27 ноября предоставит проект мирного документа, который может стать основой дальнейших переговоров с Россией. 27 ноября – это День благодарения в США.

Об этом пишет Financial Times .

По данным источников издания, в США рассматривают этот термин как окно возможности для активизации дипломатических процессов и намерение передать наработанный документ российской стороне уже в конце ноября.

Такой дедлайн создает значительное политическое давление. В то же время, украинская сторона готовит собственные формулировки возможного документа, которые, по данным издания, отличаются от предложенных.

Напомним, что США и РФ в течение нескольких недель находятся в консультациях по новой возможности мирного урегулирования, однако украинская сторона не участвовала в формировании первоначального варианта документа и была ознакомлена только с его общими контурами.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил секретарю армии США Дэну Дрисколлу о готовности Киева вести переговоры о новом мирном плане администрации Дональда Трампа.

Также сообщалось, что временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис заявила, что Соединенные Штаты испытывают большой импульс в продвижении к окончанию войны между Украиной и Россией. Она отметила беспрецедентную дипломатическую активность, которая состоялась в последние дни.

Соединенные Штаты Америки ввели "агрессивный тайминг" для продвижения мирного урегулирования между Украиной и Россией. Высокопоставленный американский чиновник, пожелавший остаться неназванным, объяснил, что этот темп диктуется желанием президента Трампа как можно быстрее прекратить войну, а также критическими обстоятельствами в Украине.