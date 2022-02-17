Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

США перебросили в Германию истребители для усиления обороноспособности НАТО

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
США перебросили в Германию истребители для усиления обороноспособности НАТО

Фото: Capt. Kip Sumner/afrc.af.mil

Истребители из действующего 388-го и резервного 419-го авиационных подразделений были переброшены на авиабазу Шпангдалем вместе с пилотами, обслуживающим и вспомогательным персоналом.

США направили многоцелевые истребители пятого поколения F-35 в Германию для усиления обороноспособности НАТО.

Об этом сообщило командование резерва американских ВВС.

"Развертывание американских истребителей на авиабазе Шпангдалем повышает обороноспособность НАТО и усиливает нашу способность действовать сообща. Мы имеем дело с динамичной обстановкой, и это развертывание значительно усиливает НАТО", — заявил командующий ВВС США в Европе и Африке Джефф Харриган.

Отмечается, что F-35A Lightning II — это самые современные истребители в составе ВВС США, способные выполнять "разнообразные задачи по сдерживанию агрессии и защите союзников, если сдерживание не сработает".

Напомним:

В ВС США сообщили, что в немецкий город Висбаден перебросили солдат 18-го воздушно-десантного корпуса, которые создадут штаб в Германии для поддержки 1700 десантников, предназначенных для переброски в Польшу.

Как в Германии относятся к угрозе российского нападения

Как в Германии относятся к угрозе российского нападения

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация