США перебросили в Германию истребители для усиления обороноспособности НАТО

США перебросили в Германию истребители для усиления обороноспособности НАТО

Истребители из действующего 388-го и резервного 419-го авиационных подразделений были переброшены на авиабазу Шпангдалем вместе с пилотами, обслуживающим и вспомогательным персоналом.

США направили многоцелевые истребители пятого поколения F-35 в Германию для усиления обороноспособности НАТО.

Об этом сообщило командование резерва американских ВВС.

"Развертывание американских истребителей на авиабазе Шпангдалем повышает обороноспособность НАТО и усиливает нашу способность действовать сообща. Мы имеем дело с динамичной обстановкой, и это развертывание значительно усиливает НАТО", — заявил командующий ВВС США в Европе и Африке Джефф Харриган.

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Отмечается, что F-35A Lightning II — это самые современные истребители в составе ВВС США, способные выполнять "разнообразные задачи по сдерживанию агрессии и защите союзников, если сдерживание не сработает".

Напомним:

В ВС США сообщили, что в немецкий город Висбаден перебросили солдат 18-го воздушно-десантного корпуса, которые создадут штаб в Германии для поддержки 1700 десантников, предназначенных для переброски в Польшу.

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