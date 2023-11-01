США перебросят на Ближний Восток триста военных

Пентагон отметил рост количества нападений силами, которые поддерживает Иран, на американские военные базы в Ираке и Сирии, поэтому США развернут дополнительные силы на Ближнем Востоке в составе 300 военных.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, — пишет Укринформ.

«По состоянию на сегодняшний день мы наблюдали в общем количестве 27 атак — 16 в Ираке, 11 в Сирии»,- сказал официальный представитель Минобороны США.

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Он уточнил, что только за последние четыре суток, после ответного удара американских сил по поддерживаемым Ираном группировкам, базы США подверглись шестью новым нападениям – по три в Ираке и Сирии. По его словам, при этом пострадавших и повреждения инфраструктуры не было.

Генерал Райдер добавил, что Соединенные Штаты развернут дополнительные силы в регионе Центрального командования на Ближнем Востоке в составе 300 военных. Они должны усилить имеющиеся возможности, а также помочь с обезвреживанием взрывных боеприпасов, связью и другой поддержкой уже находящихся в регионе сил.

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