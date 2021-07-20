США передадут еще 4 млн доз вакцин против коронавируса странам по всему миру

США передадут еще 4 млн доз вакцин против коронавируса странам по всему миру

Более миллиона вакцин Johnson&Johnson были отправлены в Гамбию, Сенегал и Замбию.

Вашингтон собирается отправить около миллиона доз вакцин Johnson&Johnson против коронавируса в страны Западной Африки и 3 млн доз в Гватемалу.

Об этом заявила представитель Белого дома Дженнифер Псаки, - пишет "Интерфакс".

"Соединенные Штаты продолжают прикладывать большие усилия, распространяя вакцины против COVID-19. Сегодня мы можем сообщить, что более миллиона вакцин Johnson&Johnson были отправлены в Гамбию, Сенегал и Замбию. Также завтра мы отправим 3 миллиона доз вакцин в Гватемалу", — сказала Псаки на пресс-брифинге Белого дома.

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"Мы горды тем, что жертвуем эти вакцины, спасая жизни и помогая нуждающимся", — добавила Псаки.

Ранее Белый дом опубликовал список стран, которым поставит 55 млн доз вакцин от коронавируса в соответствии с обещанием президента Джо Байдена - США предоставят 80 млн доз вакцин странам с низким и средним уровнем дохода.

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