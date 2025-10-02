Флаги США и Украины / © Getty Images

Соединенные Штаты намерены передать Украине разведывательные данные, позволяющие применять дальнобойное оружие для поражения целей в глубоком тылу РФ.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Администрация Дональда Трампа якобы рассматривает вариант снабжения Киева дальнобойных систем, что позволит украинским силам поражать более широкий спектр объектов на российской территории.

Как сообщает издание, американские чиновники уже обратились к союзникам по НАТО с просьбой предоставить аналогичную поддержку.

В материале говорится, что США давно делятся с Украиной разведданными, но новые возможности значительно облегчат поражение таких объектов, как нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы, электростанции и другая инфраструктура, генерирующая доходы для Кремля.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб заявил, что президент США Дональд Трамп готов усилить давление на диктатора Путина, применив более жесткие инструменты влияния.

Мы ранее информировали, что Европейская Комиссия представила странам-членам ЕС концепцию «репарационного кредита» для Украины, который планируют профинансировать за счет замороженных российских активов.