США передали Ирану план мира: что предлагают Тегерану для завершения войны

Дональд Трамп.

Соединенные Штаты Америки направили Ирану план по прекращению войны на Ближнем Востоке. Документ имеет 15 пунктов.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники — двух чиновников.

По данным собеседников NYT, в Вашингтоне разработали комплексный план урегулирования и направили его в Тегеран при посредничестве Пакистана. Отмечается, что главнокомандующий армией Пакистана, фельдмаршал Саид Асим Мунир, стал ключевым посредником между Америкой и Ираном. В то же время, Египет и Турция поощряют иранцев к конструктивному взаимодействию.

Издание акцентирует, что такой шаг Штатов отражает стремление администрации Белого дома найти дипломатический выход из конфликта, который уже привел к ощутимым экономическим последствиям.

Впрочем, пока неясно, примет ли Иран этот план как основу для переговоров. Кроме того, неизвестно, поддержал ли это предложение Израиль, который вместе с США начал операцию 28 февраля.

«Реализация плана показала, что администрация США активизировала усилия для завершения войны, которая длится уже четвертую неделю, в которую вовлечены несколько других стран», — говорится в статье.

Что известно о плане

По информации источников, этот 15-пунктный план охватывает ключевые вопросы. В частности, в документе говорится об иранских программах баллистических ракет и ядерных разработках.

Среди предложений — передача под международный контроль 440 кг высокообогащенного урана, находящегося на территории Ирана. Этот пункт, говорят источники NYT, рассматривается как одна из центральных в рамках возможных договоренностей.

В плане также оговариваются морские маршруты. Ведь с начала войны Иран фактически блокировал большинство западных судов от безопасного прохода через Ормузский пролив. Это привело к сокращению мировых поставок нефти и природного, что обусловило резкий рост цен на топливо.

The New York Times отмечает: несмотря на дипломатические усилия, признаков быстрого завершения конфликта пока нет. В частности, недавно пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что переговоры продолжаются, но военная операция будет продолжаться «до достижения поставленных целей».

«Стремление Белого дома к переговорам свидетельствует о том, что Трамп готов покинуть нынешний режим, по крайней мере, пока, хотя и в ослабленном и более гибком состоянии», — отмечает издание.

Война в Иране — последние заявления Трампа

На днях американский лидер сообщил детали диалога с Ираном и с оптимизмом заявил, что между ними есть «важные пункты согласия». В его словах, переговоры состоялись в воскресенье и что ожидает соглашения, которое будет достигнуто очень скоро.

В то же время президент США во время выступления в Теннесси нашел «козла отпущения» — ответственного за эскалацию конфликта с Ираном. Так, Трамп перевел ответственность на министра обороны Пита Гегсета. Мол, глава Пентагона первым предложил начать операцию.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что якобы получил таинственный «подарок» от Ирана. Деталей он не сообщил, но намекнул, что презент касается разблокировки Ормузского пролива.