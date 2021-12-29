США переговорят с РФ об отводе войск от украинской границы по трем каналам: что Байден скажет Путину

США переговорят с РФ об отводе войск от украинской границы по трем каналам: что Байден скажет Путину

Переговоры США с РФ об отводе войск от границы Украины будут проходить по трем каналам.

США и Россия проведут три раунда переговоров в январе — речь пойдет о послаблении военного присутствия РФ на украинской границе.

Об этом сообщил журналист Джек Детч в Twitter со ссылкой на официальные источники в Белом доме.

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"Чиновники сообщили, что будет три канала для переговоров, чтобы ослабить военное наращивание России на границе с Украиной", — сказано в его сообщении.

Так, по данным журналиста, 10 января состоятся прямые переговоры США и России в рамках возглавляемого Госдепом диалога по стратегической стабильности. Второй раунд намечен на 12 января. Тогда состоится заседание Совета Россия-НАТО.

Третий канал переговоров предварительно состоится в конце января во время встречи России с ОБСЕ.

"Байден скажет Путину, что США усилят страны НАТО дополнительными войсками, особенно на восточном фланге, если Россия продолжит вторжение в Украину. США хотят, чтобы более 100 тысяч российских военнослужащих возле Украины вернулись в места постоянной дислокации", — добавил журналист.

К слову, президент США Джо Байден в четверг, 30 декабря, проведет телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее МИД РФ опубликовал текст проекта Договора между Россией и США о "гарантиях безопасности", а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Москва требует от НАТО юридически закрепить отказ от принятия Украины в Альянс. Россия предлагает США подписаться под тезисом о том, что теперь с Украиной запрещено развивать "двустороннее военное сотрудничество".

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