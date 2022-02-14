"США переносят из Киева свое посольство: куда переезжают дипломаты

Посольство США будет продолжать сотрудничество с украинским правительством.

США из-за угрозы вероятного нападения РФ временно перемещают свое посольство в Украине из Киева во Львов.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге 14 февраля.

"У меня нет высшего приоритета, чем безопасность и безопасность американцев в мире, и это, конечно, включает наших коллег, работающих за границей. Мы с командой постоянно пересматриваем ситуацию с безопасностью. Учитывая это, мы находимся в процессе временного переноса деятельности нашего посольства во Львове из-за резкого ускорения наращивания российских сил. Посольство будет продолжать сотрудничать с украинским правительством, координируя дипломатическое сотрудничество в Украине. Мы также продолжаем наши интенсивные дипломатические усилия для деэскалации кризиса", — заверил госсекретарь США.

Блинкен назвал этот шаг "благоразумной предупредительной мерой" и заверил, что это "никаким образом не подрывает поддержку Штатов или преданность Украине".

"Наша преданность суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима. Мы также продолжаем наши усилия для достижения дипломатического решения, и мы продолжаем сотрудничать с российским правительством после разговора президента Байдена (президент США Джо Байден. - Ред.) с президентом Путиным (президент РФ Владимир Путин. - Ред.) , и моей беседы с министром иностранных дел Лавровым (министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. - Ред.). Путь к диплому, если Россия решит действовать добросовестно. Мы с нетерпением ждем возвращения наших сотрудников в посольство, как только разрешат условия", — подытожил он.

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