США перешли к последней фазе эвакуации людей из Кабула: Байден хочет отозвать дипломатов из Афганистана

Толпы перед воротами в аэропорт начали рассеиваться после того, как стало известно о возможных новых терактах.
США перешли к финальной фазе операции по эвакуации людей из Афганистана.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник.
Сейчас эвакуации американскими военно-транспортными самолетами ожидают в аэропорту Кабула порядка тысячи человек. При этом толпы перед воротами в аэропорт начали рассеиваться после того, как стало известно о возможных новых терактах.
Также президент США Джо Байден планирует отозвать до вторника всех дипломатических сотрудников страны в Афганистане.
Об этом информирует газета Washington Post со ссылкой на два источника. Байден хочет отозвать посла Росса Уилсона и остальных дипломатических сотрудников в Кабуле.
Напомним, что ранее радикальное движение "Талибан" попросило США сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане после вывода вооруженных сил 31 августа. Сейчас окончательное решение по продолжению дипломатического присутствия в Афганистане пока не принято.
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