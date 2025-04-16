Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин / © Associated Press

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Администрация президента США Дональда Трампа планирует использовать текущие переговоры по тарифам для давления на своих торговых партнеров, чтобы ограничить их связи с Китаем.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на знакомых с этими обсуждениями лиц.

Идея Вашингтона состоит в том, чтобы добиться обязательства от партнеров по изоляции китайской экономики в обмен на снижение введенных Соединенными Штатами торговых и тарифных барьеров.

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Американские чиновники собираются в переговорах с более чем 70 странами призывать не позволять Китаю транспортировать товары через их территории, не принимать китайские компании, пытающиеся избежать тарифов США, и не потреблять дешевую промышленную продукцию из КНР.

США стремятся ослабить экономику Китая

Эти меры направлены на ослабление и без того нестабильной китайской экономики и принуждение Пекина сесть за стол переговоров с меньшим влиянием — в преддверии потенциальной встречи между Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином. Конкретные требования к странам могут отличаться в зависимости от уровня экономического взаимодействия с Китаем.

Белый дом и Министерство финансов не ответили на запросы о комментариях.

По словам источников, американские чиновники уже обсуждали эту идею на начальных этапах переговоров с некоторыми странами. Сам Трамп намекнул на эту стратегию 15 апреля, заявив, что будет рассматривать возможность заставить страны выбирать между США и Китаем.

Один из идеологов этой стратегии — министр финансов США Скотт Бессент. Он играет ведущую роль в тарифных переговорах после объявления Трампом 9 апреля о 90-дневной паузе в применении взаимных тарифов (за исключением Китая).

Бессент предложил эту идею Трампу 6 апреля во время встречи в Мар-а-Лаго. Он объяснил, что такие уступки от партнеров могут помешать Китаю и его компаниям обходить американские экономические ограничения — тарифы, экспортный контроль и другие меры.

Эта тактика является частью более широкой стратегии, продвигаемой Бессентом, направленной на изоляцию китайской экономики. Такая стратегия в последнее время приобретает популярность среди чиновников американской администрации. Хотя дискуссии о масштабе и жесткости тарифов еще продолжаются, многие поддерживают план Бессента по Китаю.

Потенциальные меры США по Китаю

Среди потенциальных мер — не только тарифная изоляция Китая, но и исключение его компаний из бирж США. Бессент не исключил такую возможность в недавнем интервью Fox Business.

Тем не менее, окончательная цель этой политики в отношении Китая еще не определена.

Бессент также отметил, что возможность переговоров о торговом соглашении между США и Китаем еще существует. Участие в них должны принять лично Трамп и Си.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 15 апреля зачитала новое заявление Трампа, свидетельствующее, что соглашение пока не близится.

«Мяч на поле Китая. Китай должен заключить соглашение с нами. Мы не обязаны договариваться с ними. Китай хочет то, что есть у нас… американского потребителя», — сказала Левитт, читая заявление президента США.

Пока что не все страны получили анти-китайские требования в своих переговорах с США, однако большинство ожидает, что этот вопрос появится раньше или позже.

Бессент уже демонстрировал свое желание получить антикитайские обязательства от партнеров. В конце февраля он заявил, что Мексика предложила ввести зеркальные тарифы на китайские товары в рамках переговоров по американским тарифам на мексиканские товары (из-за фентанила). Министр финансов США назвал это «хорошим жестом», но идея не получила поддержки у администрации.

С этого времени Бессент взял на себя более ведущую роль в торговых переговорах. Ожидается, что уже 16 апреля он встретится с японским министром экономического восстановления, а также проведет переговоры с другими потенциальными партнерами, включая Японию, Великобританию, Австралию, Южную Корею и Индию.

Китай, в свою очередь, ведет свою торговую дипломатию. На этой неделе Си посетил Вьетнам — важного торгового партнера США, пострадавшего от тарифов Трампа. Там лидер КНР подписал десятки экономических договоренностей с правительством Ханоя.

Какие возможности у Китая?

Как отметил экс-старший директор по международной экономике в Совете нацбезопасности администрации Джо Байдена — Питер Гаррел, Китай рассматривает тарифную игру Трампа в качестве возможности.

Впрочем, возможности Китая по противодействию американской тарифной политике ограничены. США остаются «огромным чистым импортером», в то время как Пекин уменьшает свои импорты и сосредотачивается на самообеспечении.

«Китай не сможет заменить США как источник спроса на продукцию, производимую многими развивающимися странами. Так что экономически это будет тяжело для Китая, хотя в политическом плане они действуют достаточно разумно», — оценил Гаррел.

Напомним, по информации Reuters, в ответ на таможенные ограничения со стороны США Китай перевел работу гражданских чиновников в режим усиленной готовности и развернул дипломатическую кампанию.