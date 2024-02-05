США планируют нанести дополнительных действия на Ближнем Востоке после авиаударов по Ираку и Сирии

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США намерены «применить дополнительные удары и дополнительные действия» после того, как они нанесли авиаудары по поддерживаемым Ираном группам боевиков, но он не уточнил, где.

Об этом он заявил в воскресенье в интервью NBC News.

Ранее США нанесли авиаудары по иранским помощникам в Ираке и Сирии в ответ на убийство трех американских солдат.

Во время интервью на канале NBC Meet the Press модератор Кристен Велкер спросила Салливана о том, исключают ли США удары внутри Ирана.

«Ну, сидя здесь сегодня в национальной новостной программе, я не собираюсь вдаваться в то, что мы постановили и исключили с точки зрения военных действий», — сказал он. «Я скажу, что президент намерен решительно ответить на нападения на наш народ. Президент также не стремится к более широкой войне на Ближнем Востоке».

"Это удары внутри Ирана?", — уточнила Велкер.

"Опять же, Кристен, сидя здесь на телевидении, для меня было бы глупо говорить о том, что мы управляем и что исключаем", — ответил он.

Обращаясь к войне Израиля и ХАМАС, Велкер спросила: «У вас есть полная информация о том, сколько заложников удерживается и еще живы?»

Салливан сказал, что у США нет «четкого представления» о том, сколько заложников живы или умерли.

«Вы знаете, мы говорили с самого начала, что по природе того, как ХАМАС действует в Газе, прячась за гражданским населением, роясь в эти туннели, мы не имеем и не можем иметь более широкой картины того, сколько именно заложников еще живы и сколько трагически погибло», – заметил он.

"В ходе этого конфликта мы узнали, что 7 октября умерли по меньшей мере два американских граждан, которых мы раньше считали заложниками", — добавил он. «Итак, мы не можем четко сказать точное количество заложников, но мы знаем, что их много, и мы знаем, что наша работа изо дня в день пытаться вернуть их домой», — уточнил Салливан.

Напомним, что более 130 заложников, захваченных боевиками ХАМАС 7 октября, по оценкам, находятся в Газе, некоторые из них считаются погибшими.

Напомним, что ночь на 28 января дислоцированных в Иордании военных США атаковали беспилотниками, в результате чего погибли трое американцев.

Атака в Иордании в минувшие выходные стала первым смертоносным ударом по войскам США с начала войны Израиля и ХАМАС в октябре.

Соединенные Штаты считают, что беспилотник, убивший трех солдат и ранивших более 40 других людей, был изготовлен Ираном, сообщили Reuters представители США.

Республиканцы требовали от Байдена нанести удар по Ирану в ответ на атаку.

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