США планируют назначить нового посла в Украине - СМИ

Администрация США находится в процессе выдвижения этой кандидатуры.

Соединенные Штаты Амерки планируют в скором времени назначить своего нового посла в Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, — пишет ТАСС.

"Мы стараемся двигаться в этом вопросе как можно скорее", — заверил глава американского внешнеполитического ведомства.

По словам Блинкена, администрация США находится в процессе выдвижения этой кандидатуры, которая затем должна быть утверждена Сенатом Конгресса.

"Процесс сейчас в самом разгаре. И я ожидаю, что это произойдет в сравнительно скором времени. Это приоритет для нас и для президента. Мы хотим гарантировать, чтобы самый сильный кандидат возглавлял самую сильную команду в Украине", — резюмировал шеф американской дипломатии.

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