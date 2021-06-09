США планируют назначить нового посла в Украине - СМИ

Администрация США находится в процессе выдвижения этой кандидатуры.
Соединенные Штаты Амерки планируют в скором времени назначить своего нового посла в Украине.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, — пишет ТАСС.
"Мы стараемся двигаться в этом вопросе как можно скорее", — заверил глава американского внешнеполитического ведомства.
По словам Блинкена, администрация США находится в процессе выдвижения этой кандидатуры, которая затем должна быть утверждена Сенатом Конгресса.
"Процесс сейчас в самом разгаре. И я ожидаю, что это произойдет в сравнительно скором времени. Это приоритет для нас и для президента. Мы хотим гарантировать, чтобы самый сильный кандидат возглавлял самую сильную команду в Украине", — резюмировал шеф американской дипломатии.
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