США планируют отозвать всех оставшихся в Киеве американских дипломатов в течение 24-48 часов - СМИ

США планируют отозвать всех оставшихся в Киеве американских дипломатов в течение 24-48 часов - СМИ

Эвакуация американских дипломатов продолжается.

Администрация США планирует отозвать всех оставшихся в Киеве американских служащих в течение 24-48 часов.

Об этом информирует телеканал CBS со ссылкой на источники.

JUST IN: CBS News has learned that the Biden administration is preparing to withdraw all U.S. personnel from Kyiv within the next 24-48 hours. https://t.co/MxcYPkLMtL — CBS News (@CBSNews) February 13, 2022

"CBS News стало известно, что администрация (президента США Джо - ред.) Байдена готовится отозвать всех служащих США из Киева в течение следующих 24-48 часов", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

12 февраля сообщалось, что несмотря на сокращение дипломатического персонала США в Украине, основная команда останется в Киеве.

Напомним, 10 февраля президент США Джо Байден предупредил остающихся в Украине американцев, что они должны немедленно покинуть страну, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением. 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в частности, во время зимних Олимпийских игр.

В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможное вторжение российских военных в Украину может начаться с воздушных бомбардировок и ракетных ударов.

В то же время, американские журналисты считают, что администрация президента США специально создает тревожный образ вокруг Украины, раскрывая секретные разведывательные данные, чтобы сорвать российские планы и сдержать Кремль от агрессивных действий.

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