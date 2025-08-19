США планируют поддерживать Украину — Белый дом сделал заявление о гарантиях безопасности

Предложение Белого дома Кэролайн Левитт / © Associated Press

Реклама

Американские войска не будут находиться на территории Украины. Однако США могут помочь в координации и, вероятно, предоставить другие средства обеспечения безопасности.

Об этом сказала спикер Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга, передает Sky News.

В ответ на вопрос о роли США в гарантиях безопасности для Украины Левитт повторила слова президента Дональда Трампа, уже заявлявшего, что американских военных в Украине не будет.

Реклама

«Но мы, безусловно, можем помочь с координацией и возможно предоставить другие средства гарантий безопасности нашим европейским союзникам. Президент понимает, что гарантии безопасности очень важны для обеспечения крепкого мира, и он поручил своей команде национальной безопасности координировать действия с нашими друзьями в Европе, а также продолжать сотрудничать и обсуждать эти вопросы с Украиной и Россией», — добавила она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить территориальные вопросы, однако только с главой РФ Владимиром Путиным.

Между тем, премьер Японии Шигеру Ишиба подтвердил участие в гарантиях безопасности для Украины.