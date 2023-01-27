США планируют приобрести новые танки Abrams для передачи Украине — Пентагон

Украине передадут 31 танк Abrams M1, что предполагает закупку для ВСУ новых боевых машин.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх, — пишет Укринформ.

«Частно этот пакет, о котором мы объявили, имеет целью закупить новые танки для Украины», — отметила представитель оборонного ведомства США.

Правда, не может сейчас определить временные рамки, когда Abrams M1 появятся в Украине. Мол, речь идет не о неделях, а о месяцах.

Но в то же время представительница Пентагона среагировала на замечания, появившиеся в медиа относительно вроде бы небольшого количества американских танков для Украины.

«Я не считаю, что батальон танков Abrams для Украины – это символично. Это реальные возможности, которые, безусловно, обеспечат Украине преимущество на поле боя», — резюмировала Сингх.

Напомним, что ранее сообщалось, что США не успеют отправить Украине танки Abrams к новому наступлению.

Также в Пентагоне рассказали, что вошло в новый пакет военной помощи Украине.

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