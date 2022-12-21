США планируют признать Россию "страной-агрессором": ждут одобрения от Зеленского

США собираются признать Россию "государством-агрессором", а не "государством-спонсором терроризма". Теперь у Байдена ждут одобрения этого решения от Зеленского.

Администрация Байдена в течение последних нескольких месяцев совместно с Конгрессом работала над законодательством, которое официально признало бы Россию "государством-агрессором", но не "государством-спонсором терроризма". Теперь законодатели ждут, одобрит ли соответствующее предложение президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом пишет CNN.

Свою позицию по этому поводу Зеленский должен высказать во время визита в Вашингтон 21 декабря. Если глава государства одобрит такое решение США, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси может представить этот закон как отдельный законопроект уже на этой неделе.

"Ярлык "государство-агрессор" менее агрессивен, чем ярлык "государство-спонсор терроризма", который многие законодатели, в частности Пелоси, навязывали администрации Байдена из-за вторжения России в Украину", — пишет издание.

Белый дом до сих пор против признанию России спонсором террора, ссылаясь на негативные последствия такого ярлыка для текущей дипломатии между США и Россией. Речь идет, в частности, о вопросах обмена пленными, соглашении при посредничестве ООН о разрешении на вывоз зерна из Украины, трансграничной помощи Сирии и других гуманитарных усилий.

"Мы сейчас работаем с Конгрессом над законодательством, которое поможет нам преодолеть некоторые проблемы, связанные с использованием обозначения "государство-спонсор терроризма", — рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен и добавил, что такая формулировка будет иметь "некоторые непредвиденные последствия".

В то же время республиканцы убеждены, что ярлык "государства-агрессора" является не слишком удачной заменой того, что предлагала Украина. Мол, такое решение США будет не существенным.

"Предлагаемое обозначение "государства-агрессора" является плохой заменой того, к чему призвала Украина: обозначение России государством-спонсором террора. Это новое назначение не привлекает Путина к ответственности за его ужасные военные преступления и неспровоцированную войну против Украины", — заявил представитель Республиканской партии Майкл МакКолл.

Отметим, помощник одного из конгрессменов США заявил, что статус страны-агрессорки был придуман как альтернатива немедленному объявлению России государством-спонсором терроризма, о чем просит Киев.

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