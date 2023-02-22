США планируют ввести новые санкции против около 200 российских физических и юридических лиц — WSJ

Ожидается, что на этой неделе администрация американского президента Джо Байдена введет новые санкции против около 200 российских физических и юридических лиц, по словам осведомленных об этом вопросе, пытаясь усилить систему санкций по всей стране через год после ее вторжения в Украину.

Об этом пишет WSJ.

Новый транш является частью пакета мер, разработанных администрацией, который также включает объявление в начале этой недели о новой военной помощи Украине в размере 460 миллионов долларов. Новые санкции появились в тот момент, когда Вашингтон и его союзники, особенно в Европе, ищут новые способы отрезать Москву от доступа к критически важным материалам, направленным на поддержку ее военного и технологического секторов.

По словам людей, знакомых с ситуацией, пакет, который, как ожидается, будет обнародован на этой неделе в Минфине и Государственных департаментах, будет включать в себя ряд имен российских губернаторов и членов семей российских чиновников. Он также будет включать в себя оборонные и сопутствующие цели, технологические фирмы и возможные сети уклонения от санкций.

Министерство финансов, Государственный департамент и Совет национальной безопасности не сразу ответили на запрос WSJ о комментарии.

В своей речи в канун годовщины полномасштабного вторжения России в Украину заместитель министра финансов Уолли Адейемо заявил, что Кремль прилагает все усилия, чтобы избежать санкций Запада.

Он сказал, что США и их союзники из Европейского Союза и Большой семерки готовы применить санкции, экспортный контроль и другие инструменты, чтобы предоставить компаниям, ведущим бизнес с Россией, строгий выбор, в частности, вести бизнес с коалицией, представляющей половину мирового ВВП или материально поддерживать Россию

Страны-члены Европейского Союза тем временем обсуждают собственный новый набор экономических мер против России, включая предложения по запрету российского импорта на сумму более 11 миллиардов долларов и санкции против иранских компаний, которые, по словам блока, поставляют беспилотники в Россию, сообщили дипломаты.

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Напомним, лидер украинской дипломатии Дмитрий Кулеба анонсировал "большие события" в годовщину полномасштабной войны России против Украины. Он отметил, что агрессор "запомнит этот день".

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