США планируют выделить $5,5 млрд на гумпомощь и глобальную пробезопасность из-за войны в Украине

США планируют выделить $5,5 млрд на гумпомощь и глобальную пробезопасность из-за войны в Украине

Конгресс США в скором времени утвердит эту инициативу.

США заявили об увеличении на $215 миллионов собственного вклада в глобальную продовольственную помощь и анонсировали новый пакет в размере $5,5 миллиарда для обеспечения гуманитарной поддержки и усиления глобальной продовольственной безопасности.

Об этом в ООН сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Укринформ.

«Соединенные Штаты объявили о выделении более 2,3 миллиарда долларов на обеспечение чрезвычайной продовольственной помощи и удовлетворения глобальных гуманитарных потребностей после вторжения России в Украину. Сейчас, учитывая острый кризис, мы объявляем о выделении дополнительных $215 миллионов в качестве новой продовольственной помощи»,- пояснил глава Госдепартамента США.

Вашингтон планирует в дальнейшем более масштабную поддержку стран, страдающих нестабильностью на продовольственных рынках.

«Мы ожидаем, что Конгресс очень скоро утвердит более $5,5 млрд. дополнительного финансирования гуманитарной помощи и продовольственной безопасности», — убежден Блинкен.

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Также он призвал правительства других стран объединиться и усилить давление на РФ, чтобы она открыла безопасные коридоры для снабжения жизненно важными продуктами из Украины как по суше, так и по морю.

«По оценкам, сейчас в Украине на элеваторах находится 22 млн тонн зерна – продукции, которая могла бы стать экстренной помощью для нуждающихся, если просто дать вывезти ее из страны», — резюмировал госсекретарь США.

Напомним, что посольство США в Украине возобновило свою работу в Киеве.

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