США планируют вынести на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию, осуждающую фейковые референдумы

Об этом пишет Укринформ.

«Борьба Украины – это не только битва за выживание, но и борьба за демократию и принципы, которые мы все ценим. Именно поэтому мы представим резолюцию, осуждающую эти фиктивные референдумы, призывающие страны-члены не признавать какие-либо изменения статуса Украины и обязывающие РФ вывести ее войска из Украины», — заявила представительница США.

Мол, если не реагировать на российские псевдореферендумы, это откроет ящик Пандоры, который потом невозможно будет закрыть. В этой связи она обратилась к другим членам Организации присоединиться к инициативе, чтобы подтвердить приверженность Уставу ООН и разрешению этого вызова.

Проект резолюции, разработанный США и Албанией, скорее всего, будет заблокирован в Совете Безопасности ООН российской стороной. Но в таком случае, как заявила постпред США, этот вопрос будет передан Генассамблее ООН.

«Если РФ решит оградить себя от ответственности здесь, в Совете, то мы обратимся в Генеральную Ассамблею ООН, чтобы послать однозначный сигнал Москве. Мир должен объединиться и защитить Устав ООН», – резюмировала Линда Томас-Гринфилд.

Напомним, Совбез ООН разнес Россию за "псевдореферендумы" в оккупированной Украине.

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