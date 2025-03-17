США планируют выйти из группы по расследованию вторжения в Украину – NYT

Это решение – последнее свидетельство того, что администрация Трампа отходит от политики привлечения Путина к ответственности за преступления против украинцев.

Министерство юстиции США незаметно сообщило европейским чиновникам о выходе страны из многонациональной группы расследования ответственных за вторжение в Украину, в том числе президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на информацию от знакомых с ситуацией лиц.

Издание акцентирует, что решение о выходе из Международного центра по преследованию преступления агрессии против Украины, к которому администрация экс-президента США Джо Байдена присоединилась в 2023 году – очередное подтверждение изменения политики администрации президента Дональда Трампа в сторону отказа от обязательств предшественника по привлечению Путина к личной ответственности.

Эта группа была создана для того, чтобы привлечь к ответственности руководство России, ее союзников в Беларуси, Северной Корее и Иране за преступления, определенные как агрессия в соответствии с международным правом и договорами. Речь идет о нарушении суверенитета другого государства без необходимости обороны.

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По словам источников, о решении будет официально уведомлено 17 марта в письме для персонала и членов Европейского агентства по уголовному правосудию (Eurojust), под эгидой которого работает эта группа.

США были единственной страной за пределами Европы, которая сотрудничала с группой, отправив высокопоставленного прокурора Министерства юстиции в Гаагу для совместной работы с расследователями из Украины, стран Балтии и Румынии.

Спикер американского Минюста не предоставил комментарии изданию вечером 16 марта.

США сокращают работу подразделения по расследованию военных преступлений

Кроме того, администрация Трампа сокращает деятельность Группы по ответственности за военные преступления (War Crimes Accountability Team). Ее в 2022 году создал тогдашний генпрокурор Меррик Гарланд. Группа была укомплектована опытными прокурорами и координировала усилия Минюста по привлечению к ответственности россиян, ответственных за зверства после полномасштабного вторжения в Украину.

"Не существует тайника для военных преступников", – заявил тогда Гарланд, объявляя о создании этого подразделения.

Во время работы администрации Байдена команда WarCAT играла важную роль в поддержке украинских прокуроров и правоохранительных органов, оказывая им логистическую помощь, обучение и прямую поддержку в выдвижении обвинений по военным преступлениям россиян в судах Украины.

У этой команды был один существенный успех. Так, в декабре 2023 года американские прокуроры впервые за почти 30 лет применили закон о военных преступлениях, выдвинув заочные обвинения против четырех российских военных в пытках американца, проживавшего в Херсонской области.

Администрация Трампа не предоставила официального объяснения по выходу из группы, кроме стандартного аргумента о "перераспределении ресурсов". По словам источников, такой аргумент используется для обоснования других кадровых и политических изменений.

К слову, ранее издание The Telegraph сообщило, что из-за сокращения бюджета американского Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Лаборатория гуманитарных исследований прекратила работу по поиску похищенных Россией украинских детей.