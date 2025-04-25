США подают сигналы о выходе из переговоров: в МИДе объяснили, что это означает

Сигналы США по выходу из переговоров — часть стратегии ускорения мира / © МИД Украины

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В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали последние сигналы со стороны Соединенных Штатов о возможном отказе от роли посредника в переговорах между Украиной и Россией.

Об этом рассказал спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНИАН.

Как утверждает представитель, эти действия являются частью коммуникационной стратегии США, а не официальной позиции.

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«Мы видели публичные комментарии и сигналы, в частности госсекретаря Марко Рубио. Считаем, что это попытка ускорить мирный процесс. Официальные сообщения о выходе США из мирного процесса мы не получали», — сказал Тихий.

В МИДе подчеркнули, что относятся к таким заявлениям спокойно и конструктивно, не драматизируя ситуацию.

«Сейчас проходит сложная дипломатическая работа, и она часто проходит за закрытыми дверями. Но мы верим в украинскую дипломатию и нашу способность творить чудеса», — добавил Тихий.

Отдельно представитель МИД прокомментировал заявления Дональда Трампа: «Президент Зеленский неоднократно подчеркивал уважение к решительности Трампа. Мы верим, что он искренне желает остановить войну».

Тихий напомнил, что Украина доказала свою готовность к миру, когда 11 марта поддержала безусловное прекращение огня. Россия же, несмотря на это, не дала согласия.

Напомним, спикер американского Госдепа Темми Брюс назвала условие, когда США могут выйти из переговоров по войне. По ее словам, если «стороны не проявят готовности к сотрудничеству», Вашингтон может выйти из переговорного процесса.