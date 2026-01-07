США поддержали систему гарантий безопасности для Украины: детали Reuters

США / © Associated Press

Соединенные Штаты Америки впервые поддержали широкую коалицию союзников Украины, пообещав предоставить гарантию безопасности. Они будут включать обязательные обязательства по поддержке страны, если агрессорка Россия снова нападет.

Это обещание прозвучало на саммите в Париже во время встречи «Коалиции желающих», сообщает Reuters .

Отмечается, что в отличие от предыдущих встреч на этом саммите присутствовали посланники США Стив Виткофф и Джаред Кушнер, а также главный американский генерал в Европе Алексус Гринкевич.

В частности, Виткофф заявил после саммита, что Трамп "решительно поддерживает протоколы безопасности".

«Эти протоколы безопасности призваны… сдерживать какие-либо нападения на Украине… Если какие-то нападения будут, то они (протоколы – Ред.) предназначены для защиты, и они будут делать и то, и другое. Они настолько сильны, насколько это возможно”, – сказал спецпосланник США на пресс-конференции.

В свою очередь, Кушнер сказал, если украинцы заключат окончательное соглашение, то «должны знать, что после соглашения они в безопасности, у них есть надежный сдерживающий фактор и реальные гарантии, чтобы это больше не повторилось».

В заявлении лидеров коалиции также говорится, что союзники примут участие в предложенном механизме мониторинга и верификации прекращения огня под руководством США. Официальные лица заявили, что это, вероятно, будет включать в себя дроны, сенсоры и спутники, а не американские войска.

Reuters отмечает, что заявление не было одобрено Вашингтоном, а детали роли Штатов были размыты по сравнению с предыдущим проектом. В частности, была удалена формулировка, определяющая использование американских возможностей для поддержки многонациональных сил в Украине.

"Но европейские чиновники высоко оценили участие посланцев США и их решительные комментарии как доказательство того, что Вашингтон поддерживает систему безопасности", - говорится в материале.

Фокус гарантий безопасности

До недавнего времени значительная часть внимания союзников была сосредоточена на обещаниях военной помощи ВСУ и возможном вкладе в международные силы поддержки. Однако сейчас внимание сосредоточено на юридически обязательных гарантиях предоставления помощи Украине в случае очередного нападения РФ. Впрочем, возможность военного ответа, вероятно, вызовет прения во многих странах Европы, говорят дипломаты.

«Данные обязательства могут включать использование военного потенциала, разведывательных данных и логистической поддержки, дипломатические инициативы, принятие дополнительных санкций», – говорится в заявлении лидеров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждения с делегацией США были предметными, но, по его словам, следует сделать больше. Вместе с тем присутствовавшие на встрече европейские лидеры отмечают, что заявление демонстрирует восстановленное единство между Европой и США относительно помощи Украине.

Кроме того, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях по предстоящему развертыванию многонациональных сил после достижения прекращения огня в Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что это может включать отправку тысяч войск его страны.

Саммит в Париже

Накануне, 6 января, в Париже прошла встреча "Коалиция желающих". Около 40 мировых лидеров и топ-чиновников ЕС согласовали почти все документы о прекращении огня. Речь идет о пакете из шести или семи различных документов. Они охватывают мирный план по 20 пунктам, разработанный совместно ЕС и США; документ о гарантиях безопасности, а также плане экономического процветания.

Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил, что в Париже сторонам удалось выйти на новый уровень взаимодействия по нескольким стратегическим направлениям, которые должны стать основой для будущего мирного урегулирования. Впрочем, подчеркнул он, вопрос территорий является одним из самых болезненных.

Кроме того, Украина, Франция и Британия подписали право на развертывание западных сил. Они обеспечат «меры успокоения в воздухе, на море и на суше» для Украины и «восстановление ВСУ.» США будут участвовать в этих силах, включая такие американские возможности, как разведка и логистика.