США поддержат вероятное украинское повстанческое движение в случае оккупации Россией — NYT

США убеждены: вторжение России непременно вызовет массовое сопротивление в Украине и, в случае оккупации, повстанческое движение. Поэтому Пентагон намерен помогать украинцам, если события действительно будут разворачиваться по самому худшему сценарию.

В Соединенных Штатах рассматривают возможность подготовки украинских военных, если Россия оккупирует большую часть или всю территорию Украины.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Отмечается, что в течение многих лет чиновники США "на цыпочках" ходили вокруг вопроса, сколько военной поддержки предоставить Украине, боясь спровоцировать Кремль. Теперь администрация Байдена рассматривает возможность поддержать возможное повстанческое движение в случае оккупации Россией.

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По информации NYT, власти США убеждены: вторжение России непременно вызовет массовое сопротивление в Украине и, в случае оккупации, повстанческое движение. Поэтому Пентагон намерен помогать украинцам, если события действительно будут разворачиваться по самому худшему сценарию.

В частности, план помощи украинским повстанцам включает в себя обучение в соседних странах, которые являются частью восточного фланга НАТО: Польши, Румынии и Словакии. Это позволит повстанцам незаметно ускользать из Украины и возвращаться назад.

Кроме материально-технической поддержки и вооружения, Соединенные Штаты и союзники по НАТО могли бы предоставлять медицинское оборудование. Собеседник NYT говорит, что в случае эскалации США почти наверняка будет поставлять оружие.

Адмирал США, экс-командующий военными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис обратил внимание, что США поддерживали моджахедов в Афганистане против советского вторжения в конце 1970-х и 1980-х годов.

"Уровень военной поддержки украинского восстания, сказал, сделает наши усилия в Афганистане против Советского Союза сравнительно незначительными", — считает Ставридис.

Ранее в США заявили, что военное вторжение России в Украину может начаться с середины января по середину февраля.

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