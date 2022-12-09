США поддерживают мирный план Зеленского: может стать потенциальным решением войны

Соединенные Штаты Америки и страны "Большой семерки" поддерживают мирный план, представленный украинским президентом Владимиром Зеленским. Он мог бы стать возможным решением войны.

Об этом сказала госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк в интервью "24 каналу".

Она подчеркнула, что "четко понятно: кто на стороне мира, а кто на стороне войны".

"Президент Зеленский говорил о мирном плане, состоящем из 10 пунктов. Мы, США и страны G7, этот план поддерживаем, потому что верим, что это мог бы быть потенциальный план окончания войны", подчеркнула американская дипломат.

Она вспомнила массированный ракетный удар агрессорки РФ 5 декабря, когда оккупанты запустили 70 ракет по украинским городам. Именно такие действия Кремля, подчеркивает Бринк, говорят о том, что Москва не намерена мирного урегулирования.

"Сейчас совершенно ясно, что россияне не хотят прекращать войну. США поддерживают мир. Тот мир, который был предложен в плане Зеленского", — заявила посол.

Напомним, Владимир Зеленский во время саммита G20 назвал условия мира с агрессорной Россией. В частности, РФ должна вывести свои войска с украинской территории и заплатить за причиненный ущерб. "Есть украинская формула мира. Мира для Украины, Европы и мира. И есть набор решений, которые можно реализовать, чтобы действительно гарантировать мир", — подчеркнул глава государства.

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