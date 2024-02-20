США подготовили резолюцию о временном прекращении огня в Секторе Газа — Reuters

США настаивают на том, чтобы ООН поддержала временное прекращение огня в Газе и выступила против нападения на Рафы.

США предложили резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к временному прекращению огня в Секторе Газа и предупреждающему о последствиях запланированной Израилем наземной операции в Рафахе (город в Секторе Газа на границе с Египтом — ред.).

Об этом пишет Reuters.

Этот шаг был сделан после того, как США сообщили, что во вторник, 20 февраля, наложат вето на разработанную Алжиром резолюцию с требованием немедленного гуманитарного прекращения огня из-за опасений, что это может поставить под угрозу переговоры между США, Египтом, Израилем и Катаром. на остановку войны и освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС.

В тексте резолюции говорится, что запланированное Израилем наступление на Рафах в нынешних объектах причинения вреда гражданскому населению, а также серьезные следствия для регионального мира и безопасности.

Однако, Соединенные Штаты "не планируют спешить" с голосованием и намерены дать время для переговоров, заявил в понедельник высокопоставленный чиновник администрации США на условиях анонимности.

Для принятия резолюции требуется не менее девяти голосов "за" и отсутствия вето со стороны США, Франции, Великобритании, России или Китая.

Израиль планирует взять штурмом город Рафах, где более 1 миллиона палестинцев искали убежища.

В ООН предупредили, что это "может привести к резне".

В проекте резолюции США говорится, что такой шаг "будет иметь серьезные последствия для регионального мира и безопасности, и поэтому подчеркивается, что такое масштабное наземное наступление не должно продолжаться при нынешних обстоятельствах".

Это уже второй раз с 7 октября 2023 года, когда Вашингтон предлагает резолюцию Совета Безопасности по Сектору Газа. Россия и Китай наложили вето на первую попытку в конце октября.

Хотя США были готовы оградить Израиль, наложив вето на алжирский проект резолюции, директор Международной кризисной группы ООН Ричард Гован заявил, что Израиль будет больше озабочен текстом, разработанным Вашингтоном.

"Простой факт, что США вообще выносят этот текст, является предупредительным выстрелом для Нетаньяху. Это самый сильный сигнал, который США направили в ООН, что Израиль не может бесконечно полагаться на американскую дипломатическую защиту", — отметил он.

Второй высокопоставленный чиновник администрации США на условиях анонимности сказал, что американский проект не содержит "ничего о динамике каких-либо конкретных отношений, будь то с Израилем или любым другим партнером, которого мы имеем".

Проект резолюции США, в частности, осуждает любые попытки демографических или территориальных изменений в Газе, которые нарушали бы международное право.

Резолюция также исключает "любые действия любой стороны, сокращающие территорию Газы, на временной или постоянной основе, в том числе из-за официального или неофициального установления так называемых буферных зон, а также широкомасштабного, систематического разрушения гражданской инфраструктуры".

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В декабре агентство Reuters писало, что Израиль заявил нескольким арабским государствам, что он хочет создать "буферную зону" внутри границ Газы, чтобы предотвратить нападения после окончания войны.

В декабре более трех четвертей из 193 членов Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали за требование немедленного гуманитарного прекращения огня. Резолюции Генеральной Ассамблеи не являются обязательными, но имеют политический вес, отражая глобальный взгляд на войну.

Напомним, правительство Израиля приняло решение против "навязывания" палестинского государства.

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