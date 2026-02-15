США подтвердили готовность содействовать переговорам по завершению войны РФ против Украины — Госдеп

Марк Рубио / © Associated Press

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о приверженности Соединенных Штатов переговорам о прекращении войны между Россией и Украиной.

Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Томми Пиготт по итогам встречи глав МИД стран «Группы семи» (G7) в Мюнхене.

Встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции безопасности. По данным Госдепа, участники обсудили ряд актуальных международных вопросов, в том числе конфликты, влияющие на мир и стабильность в Африке, Европе и на Ближнем Востоке, а также вызовы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и Западном полушарии.

В заявлении отмечается, что Рубио подтвердил поддержку усилий, направленных на стабилизацию ситуации в Венесуэле, а также на переговорный процесс по завершению российско-украинской войны.

Кроме того, министры иностранных дел G7 подчеркнули важность координации и усиления сотрудничества для противодействия глобальным угрозам международной безопасности.

Напомним, что в Офисе президента Украины подтвердили новую встречу с РФ, которая должна пройти в Женеве 17-18 февраля. Владимир Зеленский определил состав украинской делегации. Среди шести ее членов будут секретарь СНБО Рустем Умеров, глава ОП Кирилл Буданов и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

В то же время РФ неожиданно сменила главу делегации. Им будет помощник "фюрера" Владимир Мединский. Во время трехсторонних встреч в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля главой делегации был начальник ГРУ Игорь Костюков.