США подтвердили контакты с Кремлем из-за российских ядерных угроз: детали

США заявляли, что не ведут непубличные переговоры с Россией по поводу Украины. Тем временем советник Байдена подтвердил коммуникацию с РФ по поводу ядерного оружия.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что каналы связи между Вашингтоном и Москвой остаются открытыми. Он подчеркнул, что "в интересах США" поддерживать контакт с Кремлем, но американские чиновники "четко понимают, с кем мы сталкиваемся".

Об этом 8 ноября сообщает BBC.

Отмечается, что Салливан за последние несколько месяцев провел конфиденциальные переговоры с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым и старшим советником Кремля по внешней политике Юрием Ушаковым. Известно, что чиновники обсуждали способы защиты от ядерной эскалации в войне в Украине, но не вели переговоров о способе прекращения конфликта.

В прошлом месяце Салливан заявил, что любое использование ядерного оружия будет иметь "катастрофические последствия для России". Он сказал американской телерадиокомпании NBC, что высокопоставленные должностные лица очертили масштабы потенциального ответа США в частных дискуссиях с российскими официальными лицами.

Тем временем представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон не подтвердил это утверждение. В свою очередь, спикер Кремля Дмитрий Песков обвинил западные газеты в "публиковании многочисленных мистификаций".

Салливан, являющийся одним из ближайших советников президента США Джо Байдена, продолжает настаивать на переговорах с Россией, мол, поддержка контактов с Москвой "соответствует интересам каждой пострадавшей от этого конфликта страны".

На прошлой неделе газета Washington Post сообщила, что высокопоставленные чиновники США призвали Киев дать сигнал об открытости переговорам с Россией и отказаться от публичной позиции не обсуждать прекращение войны, пока президент Владимир Путин остается у власти.

Салливан заявил, что администрация Байдена "обязана добиваться ответственности" и пообещал сотрудничать с международными партнерами, чтобы "привлечь исполнителей тяжких военных преступлений в Украине к ответственности".

Напомним, накануне промежуточных выборов в Конгресс США 8 ноября, в ряде западных изданий, преимущественно американских, появились статьи с довольно похожим нарративом: Украине следует изменить свое отношение к возможным переговорам с Россией. Почему в США говорят о необходимости изменения подхода Киева и как на это повлияют выборы в Конгресс — в материале ТСН.ua.

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