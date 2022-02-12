США подтвердили сильную американскую поддержку Украины в ситуации со все более острой угрозой - Блинкен

США подтвердили сильную американскую поддержку Украины в ситуации со все более острой угрозой - Блинкен

РФ столкнется с быстрыми и мощными последствиями в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заверил, что Киев может рассчитывать на поддержку Вашингтона.

Об этом пишет Госдеп.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить сильную американскую поддержку Украины в ситуации со все более острой угрозой", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Также Блинкен заверил собеседника, что РФ столкнётся с быстрыми и мощными последствиями в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Госсекретарь сообщил Кулебе и об усилиях, нацеленных на деэскалацию напряжённости близ Украины.

Хотя ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Россия может вторгнуться в Украину в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр.

Об этом он сказал 11 февраля на пресс-конференции в Мельбурне, Австралия, пишет Reuters.

Напомним, 23 января 2022 года Госдеп на фоне угрозы вторжения РФ принял решение об отъезде государственных служащих США из посольства в Киеве. Американские дипломаты также предупредили своих граждан, что ситуация с безопасностью в Украине " может ухудшиться без предупреждения ". Вслед за США об "эвакуации" семей дипломатов заявили Великобритания, Австралия и Германия. Несмотря на это большинство работников посольств остались на своих рабочих местах.

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