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США поедут в Москву на прямые переговоры с Россией
Двусторонние переговоры между США и Россией вскоре пройдут в Москве вместо Стамбула. Это подтвердил новый посол РФ в Вашингтоне.
Двусторонние переговоры между Соединенными Штатами и Россией вскоре изменят свое место проведения из Стамбула в Москву.
Об этом сообщает Investing.com со ссылкой на РосСМИ.
"Могу подтвердить, что следующие переговоры делегаций состоятся в ближайшее время в Москве", - заявил Дарчиев.
Несмотря на смену места проведения, российский посол признает, что возобновление отношений между двумя странами остается «удаленным».
"Восстановление российско-американских отношений еще далеко", - подчеркнул Дарчиев.
Целью этих переговоров является обсуждение нерешенных вопросов в двусторонних отношениях между Соединенными Штатами и Россией, Украины они, очевидно, не будут касаться.
Напомним, Москва притворяется заинтересованностью в возобновлении переговоров с Соединенными Штатами по контролю над вооружениями, однако намекает, что их проведение возможно лишь при уступках со стороны Вашингтона в вопросе войны в Украине
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