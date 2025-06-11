Трамп и Путин / © Reuters

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Двусторонние переговоры между Соединенными Штатами и Россией вскоре изменят свое место проведения из Стамбула в Москву.

Об этом сообщает Investing.com со ссылкой на РосСМИ.

"Могу подтвердить, что следующие переговоры делегаций состоятся в ближайшее время в Москве", - заявил Дарчиев.

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Несмотря на смену места проведения, российский посол признает, что возобновление отношений между двумя странами остается «удаленным».

"Восстановление российско-американских отношений еще далеко", - подчеркнул Дарчиев.

Целью этих переговоров является обсуждение нерешенных вопросов в двусторонних отношениях между Соединенными Штатами и Россией, Украины они, очевидно, не будут касаться.

Напомним, Москва притворяется заинтересованностью в возобновлении переговоров с Соединенными Штатами по контролю над вооружениями, однако намекает, что их проведение возможно лишь при уступках со стороны Вашингтона в вопросе войны в Украине

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Кремль заявил, что Россия оставляет за собой «свободу действий» по размещению ракет средней и меньшей дальности, ранее запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ГРСМД). Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил эту позицию 9 июня.

Аналитики ISW считают, что диктатор Путин не откажется от своих планов по Украине. Восстановление российского наступления «почти мгновенно будет угрожать и Харькову, и Запорожью, и ключевым городам донецкого пояса крепостей».

Россия увеличивает производство БПЛА и еще больше терроризирует украинские города атаками дронов, чтобы заставить Киев согласиться с захватническими требованиями Путина.