США пока не подтверждают информацию о том, что Германия согласилась отправить Украине танки Leopard

В США не хватает официальной информации о желании ФРГ передать Украине танки Leopard.

Государственный департамент США сейчас не подтверждает наличие официальных подтверждений со стороны немецкой стороны о готовности принять решение, которое позволило бы отправку в Украину немецких танков Leopard.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, — пишет Укринформ.

«Я видел разные сообщения об этом, и все указывают на анонимных официальных представителей в немецком правительстве», — отметил Прайс.

Так он прокомментировал сообщение о готовности правительства Германии дать "зеленый свет" танкам для Украины.

Он подтвердил, что нужно дать возможность властям в Берлине сделать соответствующее официальное заявление, когда они будут готовы это сделать.

В США добавили, что Германия пока официально не сообщила никого о своем решении по танкам Leopard, в том числе Польшу, ранее выразившую готовность сделать шаг в поддержке Украины.

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Предоставление танков Украине союзниками

Заметим, что СМИ узнали, что на складах Бундесвера есть 320 танков Leopard 2. Но по состоянию на данный момент неизвестно, сколько из них готово к использованию на поле боя.

Между тем, по сообщению американских журналистов, в США завершают план отправки танков Abrams в Украину.

Также в США утверждают, что не указывают союзникам, но призывают увеличить поставки танков для ВСУ. Мол, странам мира следует активизироваться, чтобы поддержать Украину в борьбе с Россией.

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