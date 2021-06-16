"США показали миру, что мы вернулись": Байден рассказал о впечатлениях от встречи с Путиным

Байден охарактеризовал атмосферу встречи с Путиным, как положительную.

Президент США Джо Байден рассказал, что встреча с Путиным прошла в дипломатической атмосфере.

Об этом он рассказал на пресс-конференции после завершения переговоров.

"Хочу сказать, что атмосфера и тон самой встречи были хорошими и положительными, не было никаких неправильных шагов. Когда в чем-то не соглашались — четко об этом говорили. Все это было спокойно, в дипломатической атмосфере и хорошем тоне. Я надеюсь, что США показали миру: "Мы вернулись", — сказал Байден.

Напомним, ТСН.ua в текстовой онлайн-трансляции рассказал о событиях в Женеве и как реагирует мир на переговоры президентов США и России.

16 июня Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры на старинной вилле рядом с живописным Женевским озером.

Также президент РФ отметил, что вопрос Украины поднимался, но не очень подробно. Тему вступления страны в НАТО обсудили "мазком".

Новости мира: в Женеве закончились исторические переговоры Байдена и Путина

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