США получили от России письменный ответ на предложение по ситуации с Украиной — WP

США получили от России письменный ответ на предложение по ситуации с Украиной — WP

В то же время в США назвали "непродуктивными" публичные переговоры по этому вопросу.

Российское правительство предоставило письменный ответ на предложение США, направленное на деэскалацию ситуации вокруг Украины.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Washington Post.

"Мы можем подтвердить, что получили письменный ответ от России, — на условиях анонимности рассказал изданию американский чиновник. — Было бы непродуктивно вести публичные переговоры, поэтому мы оставим это на усмотрение России, если они захотят обсудить свой ответ".

Собеседник отказался вдаваться в подробности, однако подчеркнул, что США по-прежнему "полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и продолжат тесные консультации со своими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной".

Отметим, что во вторник, 1 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен проведет телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее США направили Российской Федерации письменный ответ относительно так называемых "гарантий безопасности". Американская сторона отказалась публиковать документ и призвала Кремль к тому же.

Напомним, что Госдеп США сообщил Киеву о содержании ответа Москве по "гарантиям безопасности" и заверил, что "сюрпризов не будет".

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