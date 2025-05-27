США получили от Украины условия мирного соглашения и ждут их от РФ: что дальше

Дональд Трамп, Владимир Путин и Кит Келлог / © ТСН.ua

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Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон получил от Украины перечень условий для достижения мира. Теперь США ожидают от России меморандума, или, как назвал его Келлог, листа условий относительно того, «как можем достичь мира».

Об этом спецпосланник американского президента сказал в эфире Fox News.

По словам, Келлога, после получения российских условий об окончании войны, в Женеве может состояться встреча президентов США, Украины и РФ Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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«Как только мы все это составим, будет еще одна встреча, мы считаем, что она, возможно, состоится в Женеве. Мы хотели бы провести ее в Ватикане, но россияне не хотели туда ехать. Поэтому Женева может быть следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера — Трамп, президент Зеленский и президент Путин, чтобы согласовать этот вопрос и подписать какой-то документ, чтобы прекратить эту войну», — рассказал спецпредставитель главы Белого дома.

Напомним, после разговора Трампа с Путиным 19 мая стало известно, что Россия предложит Украине меморандум о возможном будущем мирном соглашении, который будет предусматривать и прекращение огня.

В МИД России 24 мая анонсировали, что Москва в ближайшие дни намерена передать Киеву проект меморандума по мирному урегулированию.

Как проинформировала 27 мая спикер МИД РФ Мария Захарова, в меморандуме могут быть указаны «условия урегулирования», включая временные рамки потенциального заключения мирного соглашения, а также возможность временного прекращения огня.

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К слову, накануне сам глава российского МИД Сергей Лавров выдвинул Украине условие для заключения мирного соглашения — проведение выборов до подписания соответствующего документа.