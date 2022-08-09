"США помогают не дать России заморозить конфликт": о чем общались Зеленский и Клинтон

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в формате видеоконференции с 42-м Президентом Соединенных Штатов Америки Биллом Клинтоном.
Об этом пишет сайт главы государства.
Глава государства поблагодарил за всестороннюю поддержку со стороны США на разных уровнях, а также за личную поддержку Украины от Билла Клинтона и его супруги, в частности, за участие в Саммите первых леди и джентльменов.
«США помогают нам не дать России заморозить этот конфликт. А это именно то, к чему стремится Россия. Мы хорошо знаем, что происходит с «замороженными конфликтами». Это растягивается на годы, десятки лет. Мы не можем этого допустить», – отметил Владимир Зеленский.
Глава государства отметил важность дальнейшего усиления санкций против России. Он призвал Билла Клинтона использовать личный авторитет для привлечения внимания мирового сообщества к обстрелам и минированию Запорожской АЭС и ядерному террору России.
«Для нас очень важно, чтобы общества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не теряли ощущение актуальности войны в Украине. Именно поэтому такие разговоры, как этот, для нас очень полезны», – заявил Президент Украины.
Владимир Зеленский рассказал об оборонных нуждах нашего государства. Собеседники также обсудили участие в будущих международных мероприятиях.
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