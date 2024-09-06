США помогут Украине получить сильную позицию на переговорах с РФ — Кирби

США помогли продвинуть на международный уровень "формулу мира" президента Владимира Зеленского.
Соединенные Штаты помогут Украине получить достаточно сильную позицию к моменту начала переговоров о завершении войны с РФ.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина.
Он отметил, что США помогли продвинуть на международный уровень "формулу мира" президента Владимира Зеленского, и она получила существенную международную поддержку.
Координатор также отметил, что "если эта война должна завершиться путём переговоров, мы хотим убедиться, что президент Зеленский находится в лучшем положении для принятия решений относительно того, как будут выглядеть эти переговоры".
"Мы абсолютно сосредоточены на том, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое для самозащиты, и поставить ее в сильную позицию, если и когда состоятся переговоры", — сказал Кирби.
Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Путин назвал "главную основу" для переговоров с Украиной.
Кроме того, мы ранее информировали, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал заявление по поводу переговоров с Россией.
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