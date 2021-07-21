США пообещали привлечь действующие власти Беларуси к ответственности и новые санкции

Вашингтон призвал освободить всех политических заключенных
США продолжат привлекать действующие власти Беларуси к ответственности, в том числе - с помощью санкций.
Об этом заявили в администрации американского президента после встречи помощника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана со лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
"США вместе с союзниками и партнерами продолжат привлекать к ответственности режим Лукашенко за его действия, включая введение санкций", — говорится в сообщении Белого дома.
Также Салливан повторил требование администрации президента США Джо Байдена провести международное расследование событий 23 мая, когда силой был посажен самолет авиакомпании Ryanair, а также немедленно освободить всех политических заключенных и вступить в политический диалог с лидерами демократической оппозиции и групп гражданского общества, который приведет к проведению свободных и справедливых президентских выборов под наблюдением ОБСЕ.
В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что встреча президента США Джо Байдена с Тихановской сейчас не значится в графике американского лидера.
Напомним:
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прибыла в Соединенные Штаты: ее ждут во всех ключевых госучреждениях Вашингтона. Кроме того, она встретилась с белорусской общиной Штатов.