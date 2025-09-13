ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
3
Время на прочтение
2 мин

США пообещали защищать территории НАТО после подозрительной атаки дронов на Польшу

Соединенные Штаты заявили о готовности оборонять территории Альянса после того, как Польша сообщила о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Флаг США

Флаг США / © Associated Press

На днях польские силы во взаимодействии с НАТО перехватили несколько проникших со стороны России беспилотников. Это первый случай, когда член НАТО применил оружие для отражения непосредственной воздушной угрозы от РФ. В Вашингтоне заверили, что нарушения границ союзников будут расцениваться как серьезный вызов коллективной безопасности.

Об этом пишет Reuters.

Польская сторона продемонстрировала обломки сбитого беспилотника с русской символикой, подчеркнув, что это свидетельство целенаправленной провокации, а не случайности. Министр иностранных дел Польши Марцин Босацкий подчеркнул, что страна не позволит себя запугать и готова ответить на какие-либо дальнейшие угрозы.

В то же время представитель США в ООН заявил, что Вашингтон будет защищать "каждый сантиметр территории НАТО", а подобные инциденты, даже если они произошли нечаянно, не останутся без внимания.

Россия в ответ отвергла обвинения, заявив, что дроны якобы имеют ограниченный радиус действия и не могли достичь польской территории. Однако международное сообщество приняло сторону Варшавы: 43 страны поддержали совместное заявление с призывом к Кремлю прекратить агрессию против Украины и воздержаться от новых провокаций.

Атака дронов на Польшу 10 сентября

В ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетели российские беспилотные летательные аппараты.

Президент Польши Кароль Навроцкий охарактеризовал атаку российских дронов как «провокацию» не только для армии и политического руководства, но и для проверки готовности НАТО реагировать на такие инциденты.

Впоследствии премьер Дональд Туск подчеркнул, что попытки переложить вину за вторжение беспилотников в Украину являются дезинформацией и манипуляцией. Он подчеркнул, что "ответственность лежит в Российской Федерации".

Вице-премьер-министр и министр цифровизации Кшиштоф Гавковски заявил, что у Польши есть все доказательства того, что атака беспилотников ночью 10 сентября была спланированной провокацией Российской Федерации.

В то же время первая реакция президента США Дональда Трампа на инцидент ограничилась лаконичным сообщением в соцсети без прямого осуждения Москвы. Он написал: «Что это за нарушение Россией воздушного пространства Польши дронами? Такой».

На следующий день, 11 сентября, Трамп предположил, что атака РФ могла быть «ошибкой», однако признал, что крайне недоволен этой ситуацией.

Дата публикации
Количество просмотров
3
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie