США пообещали защищать территории НАТО после подозрительной атаки дронов на Польшу

Флаг США / © Associated Press

На днях польские силы во взаимодействии с НАТО перехватили несколько проникших со стороны России беспилотников. Это первый случай, когда член НАТО применил оружие для отражения непосредственной воздушной угрозы от РФ. В Вашингтоне заверили, что нарушения границ союзников будут расцениваться как серьезный вызов коллективной безопасности.

Об этом пишет Reuters.

Польская сторона продемонстрировала обломки сбитого беспилотника с русской символикой, подчеркнув, что это свидетельство целенаправленной провокации, а не случайности. Министр иностранных дел Польши Марцин Босацкий подчеркнул, что страна не позволит себя запугать и готова ответить на какие-либо дальнейшие угрозы.

В то же время представитель США в ООН заявил, что Вашингтон будет защищать "каждый сантиметр территории НАТО", а подобные инциденты, даже если они произошли нечаянно, не останутся без внимания.

Россия в ответ отвергла обвинения, заявив, что дроны якобы имеют ограниченный радиус действия и не могли достичь польской территории. Однако международное сообщество приняло сторону Варшавы: 43 страны поддержали совместное заявление с призывом к Кремлю прекратить агрессию против Украины и воздержаться от новых провокаций.

Атака дронов на Польшу 10 сентября

В ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетели российские беспилотные летательные аппараты.

Президент Польши Кароль Навроцкий охарактеризовал атаку российских дронов как «провокацию» не только для армии и политического руководства, но и для проверки готовности НАТО реагировать на такие инциденты.

Впоследствии премьер Дональд Туск подчеркнул, что попытки переложить вину за вторжение беспилотников в Украину являются дезинформацией и манипуляцией. Он подчеркнул, что "ответственность лежит в Российской Федерации".

Вице-премьер-министр и министр цифровизации Кшиштоф Гавковски заявил, что у Польши есть все доказательства того, что атака беспилотников ночью 10 сентября была спланированной провокацией Российской Федерации.

В то же время первая реакция президента США Дональда Трампа на инцидент ограничилась лаконичным сообщением в соцсети без прямого осуждения Москвы. Он написал: «Что это за нарушение Россией воздушного пространства Польши дронами? Такой».

На следующий день, 11 сентября, Трамп предположил, что атака РФ могла быть «ошибкой», однако признал, что крайне недоволен этой ситуацией.