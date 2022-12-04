Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

США постараются сорвать поставки оружия из Ирана в Россию — Bloomberg

Дата публикации
Просмотры
652
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
США постараются сорвать поставки оружия из Ирана в Россию — Bloomberg

Фото: Associated Press

США не будут концентрировать внимание на возобновлении работы ядерного соглашения

США сосредоточат свои силы на том, чтобы сдерживать Иран от поставок вооружения России, которая будет использоваться в войне против Украины, а не на возобновлении работы ядерного соглашения.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Специальный посол США по вопросам Ирана Роберт Малли отметил, что Тегеран сейчас не стремится к возобновлению работы ядерного соглашения и постоянно препятствует работе экспертов МАГАТЭ по найденным частям обогащенного урана на нескольких объектах.

Несмотря на то, что официально от переговоров с Ираном никто не отказывался, они фактически приостановлены с конца августа.

Поэтому США заинтересованы в том, чтобы сейчас сосредоточить все силы на том, чтобы сорвать потенциальные поставки оружия из Ирана в Россию. Малли заявил, что если Иран будет передан России баллистические ракеты или поможет построить производственные мощности для производства оружия, это будет означать, что Иран перешел еще один предел.

Напомним, ранее сообщалось, что в ГУР рассказали о дефиците вооружения в РФ и о переговорах по поставкам.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия может нанести по Украине еще 3-4 мощных ракетных удара.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
652
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация