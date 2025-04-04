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США поставили России "дедлайн" на счет готовности к миру
Трамп хочет завершить войну как можно раньше.
В ближайшие недели Российская Федерация должна принять решение о том, готова ли она к завершению полномасштабной войны.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на пресс-конференции после встречи министров стран НАТО.
"Мы сейчас в процессе поиска этих условий. Мы скоро будем знать через недели, не месяцы, готова ли Россия к миру. Если да, то мы можем закончить войну, нужно проталкивать наше предложение", - добавил он.
Американское чиновник подчеркнул, что президент Дональд Трамп желает завершить войну как можно раньше. В то же время, это возможно реализовать на допустимых для обеих сторон условиях.
По его словам, Вашингтон должен знать решение Москвы. Ведь Украина продемонстрировала готовность к прекращению огня и созданию пространства для переговоров. Именно поэтому Москва Россия также обязана уже в скором времени принять решение о том, готова ли она к миру.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский и Путин готовы к мирному соглашению. В переговорах вроде бы есть определенный прогресс.