США поставили России "дедлайн" на счет готовности к миру

Марк Рубио. / © Associated Press

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В ближайшие недели Российская Федерация должна принять решение о том, готова ли она к завершению полномасштабной войны.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на пресс-конференции после встречи министров стран НАТО.

"Мы сейчас в процессе поиска этих условий. Мы скоро будем знать через недели, не месяцы, готова ли Россия к миру. Если да, то мы можем закончить войну, нужно проталкивать наше предложение", - добавил он.

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Американское чиновник подчеркнул, что президент Дональд Трамп желает завершить войну как можно раньше. В то же время, это возможно реализовать на допустимых для обеих сторон условиях.

По его словам, Вашингтон должен знать решение Москвы. Ведь Украина продемонстрировала готовность к прекращению огня и созданию пространства для переговоров. Именно поэтому Москва Россия также обязана уже в скором времени принять решение о том, готова ли она к миру.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский и Путин готовы к мирному соглашению. В переговорах вроде бы есть определенный прогресс.

Дата публикации 21:01, 28.03.25 Количество просмотров 30 США «выкручивают» надры у Украины, а Европа формирует «коалицию желающих»!