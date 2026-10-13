США поставили Украине ультиматум по отношению к России: чего требует Трамп

Зеленский и Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп оказался в новом дипломатическом кризисе из-за Украины после решения приостановить санкции в отношении российского дизеля и требования к Киеву прекратить удары по российским НПЗ. Это вызвало беспокойство украинских и европейских чиновников и обострило отношения между Вашингтоном и Киевом.

Об этом сообщает The New York Times.

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Почему Трамп требует от Украины прекратить удары по российским НПЗ

По данным The New York Times, в пятницу, 9 октября, украинские и европейские представители встретились с американскими дипломатами в гольф-клубе Shell Bay вблизи Майами, принадлежащего спецпосланнику президента США Стиву Виткоффу. Стороны обсуждали возможные параметры предстоящих мирных переговоров. Во встрече также участвовали представители Великобритании, Германии, Франции, ЕС и НАТО.

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Обсуждение затмило заявление США о приостановлении санкций в отношении российского дизельного топлива. Американские представители также потребовали Дональда Трампа к Украине прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Когда один из украинских представителей спросил, что Киев получит вместо этого, американская сторона подчеркнула: «Соединенные Штаты уже многое делают для Украины, в частности оказывают разведывательную поддержку, критически важную для украинских военных».

Некоторые участники встречи восприняли эти слова как завуалированную угрозу возможного ограничения помощи. Представитель администрации Трампа возразил, что США угрожали прекратить разведывательную поддержку, но признал, что президент настолько разгневался на Украину, что трудно предсказать его дальнейшие действия.

Трамп также публично раскритиковал Владимира Зеленского из-за ударов по российской инфраструктуре.

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«Он, черт возьми, лучше остановится. Он желает создавать трудности для мира. Он хочет создавать проблемы для наших фермеров, наших ранчеров», — заявил президент США.

Позже Трамп утверждал, что Россия и Украина якобы согласились на энергетическое перемирие.

«Они согласились, потому что я сказал, что они согласились», — заявил он в Белом доме.

Американский президент также выразил мнение, что Владимир Путин якобы больше заинтересован в заключении мирного соглашения, чем Зеленский.

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Одной из причин давления на Киев стали цены на дизельное топливо, рост которых увеличивает расходы американских фермеров в преддверии сезона сбора урожая и промежуточных выборов в США. Трамп связывает удорожание горючего с украинскими ударами по российским НПЗ. По данным экспортной статистики, на цены влияет также война администрации США с Ираном.

Решение по российскому дизелю раскритиковали и в Конгрессе США. Шесть сенаторов от обеих партий, среди которых республиканцы Сьюзан Коллинз и Джон Кертис, призвали администрацию поменять курс.

«Соединенные Штаты не должны оказывать Путину финансовую поддержку, пока Россия продолжает убивать украинских гражданских. Администрация должна немедленно сменить курс», — заявили сенаторы.

В Белом доме считают, что энергетические договоренности с Москвой могут снизить цены на горючее и продемонстрировать России возможность возвращения мировой экономики, если Кремль будет готов к компромиссам в войне против Украины.

Энергетическое перемирие между Украиной и Россией: что заявил Трамп

В воскресенье, 11 октября, Дональд Трамп написал в соцсетях, что Россия и Украина якобы согласились на «энергетическое перемирие», которое должно было вступить в силу немедленно.

«Эффективно немедленно: в войне между Россией и Украиной действует энергетическое перемирие. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!» — заявил президент США.

Однако сначала ни Киев, ни Москва не подтвердили достижение такой договоренности. По данным The New York Times, Трамп подразумевал прекращение ударов по нефтеперерабатывающим заводам обеих стран.

Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает идею энергетического перемирия и готова прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, если Россия сделает то же самое.

«Украина поддерживает перемирие, и важно, чтобы Россия тоже его поддержала. Мы ожидаем детали от американской стороны», — отметил президент.

После заявления Трампа, российские войска продолжили атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. По словам Зеленского, под удар попали шесть энергетических объектов, в том числе Харьков и Киевская область.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил:

«Россия атаковала украинскую энергетическую инфраструктуру в ночь на воскресенье — спустя всего несколько часов после объявления Трампом перемирия».

Как Украина и Европа отреагировали на давление администрации Трампа

Европейские лидеры, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, выразили поддержку Владимиру Зеленскому. О реакции союзников США на заявления Дональда Трампа сообщала The Washington Post. В Евросоюзе также отметили, что сохраняют санкции против России и сокращают зависимость от российского ископаемого топлива, сообщает Европейская комиссия.

Присутствовавший на встрече во Флориде чиновник ЕС Бьорн Зайберт провел брифинг для послов всех 27 стран Евросоюза. По данным дипломатов, заявление американской стороны по поводу российского дизеля стало для европейцев неожиданностью.

Одним из главных поводов для беспокойства стало то, что Вашингтон может взаимодействовать с Москвой более активно, чем признает публично. Это усилило опасения европейских партнеров по поводу возможных договоренностей между США и Россией, которые могут напрямую повлиять на Украину.

Критику энергетического соглашения с Москвой выразили и в Конгрессе США. Шесть сенаторов от Республиканской и Демократической партий, среди которых Сьюзан Коллинз и Джон Кертис призвали администрацию Трампа немедленно изменить курс. Об этом сообщили Associated Press и Reuters.

«Соединенные Штаты не должны оказывать Путину финансовую поддержку, пока Россия продолжает убивать украинских гражданских. Администрация должна немедленно сменить курс», — заявили сенаторы.

Итак, решение по российскому дизелю вызвало критику как среди европейских союзников Вашингтона, так и внутри самих Соединенных Штатов.

Как конфликт Трампа с Зеленским может повлиять на переговоры

По данным The New York Times, требования администрации Дональда Трампа ограничить украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам могут изменить условия переговоров о прекращении войны. Для Киева важно, чтобы энергетическое перемирие предполагало обоюдные обязательства: Украина заявляет о готовности прекратить такие удары, если Россия также прекратит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Отдельным предметом споров стала позиция Вашингтона по отношению к российскому дизелю. По данным Reuters, американские представители рассматривали соответствующие договоренности как способ способствовать возвращению Москвы к переговорам. Однако для Украины ослабление ограничений российских энергоресурсов означает риск сохранения доходов, которые Россия может направлять на продолжение войны.

На ход переговоров может повлиять и задержка дипломатических контактов. По информации The New York Times, посланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Россию. Этот эпизод происходит на фоне разногласий между Вашингтоном и Киевом по условиям возможных договоренностей.

Итак, ключевой вопрос состоит в том, удастся ли сторонам согласовать условия перемирия, которые будут предусматривать взаимные обязательства Украины и России, а не односторонние ограничения для Киева.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы больше заинтересован в завершении войны против Украины, чем президент Владимир Зеленский.

Комментируя собственное заявление о якобы достигнутом «энергетическом перемирии», американский президент настаивал, что договоренность существует, несмотря на отсутствие подтверждений от Киева и Москвы. Он также заверил, что Соединенные Штаты заставят стороны заключить соглашение.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Россия атаковала украинскую энергетическую инфраструктуру, несмотря на объявленное Трампом «энергетическое перемирие». По его словам, удары по украинским объектам продолжались, в то время как ВСУ не атаковали российские энергетические объекты.

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