США поставляют вооружение для Украины со складов в Израиле – NYT

Пентагон использует огромные, но малоизвестные запасы американских боеприпасов в Израиле для помощи Украине в войне против России.

Поскольку запасы в Соединенных Штатах ограничены, а американские производители оружия не успевают по темпам боевых действий в Украине, Пентагон обратился к двум альтернативным источникам снарядов, чтобы преодолеть дефицит: один в Южной Корее и другой в Израиле, об использовании которых ранее не сообщалось.

Об этом пишет The New York Times.

Сообщается, что Соединенные Штаты привлекли для поставок в Украину запасы снарядов калибра 155 мм из своих складов на территории Израиля, которые предназначались для обеспечения боевых действий в регионе Ближнего Востока.

Следует отметить, что Израиль постоянно отказывался поставлять оружие Украине из-за опасений испортить отношения с Москвой. Страна беспокоилась о том, что может стать соучастником поставок вооружения для Украины, если Пентагон извлечет свои боеприпасы из израильских складов.

Пока чиновники десятков стран, в частности стран НАТО, готовятся встретиться на авиабазе Рамштайн в Германии, чтобы обсудить отправку Украине дополнительных танков и другого оружия, официальные лица США пытаются за кулисами собрать снаряды, чтобы поддерживать их достаточное количество для ВСУ на фоне вероятного весеннего наступления оккупантов.

Пока известно, что около половины из 300 000 патронов, предназначенных для Украины, уже отправлены в Европу и впоследствии будут доставлены через Польшу. Речь идет о снарядах калибра 155 мм. В целом известно, что Соединенные Штаты направили или пообещали послать Украине несколько больше миллиона таких снарядов, значительная часть из которых поедет в Украину из Израиля.

Заметим, что украинская армия использует около 90 000 артиллерийских снарядов в месяц, что примерно вдвое больше, чем их производят США и европейские страны вместе взятые. Остальные должны поступать из других источников, включая существующие запасы или коммерческие продажи.

Напомним, ранее украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что для защиты от атак государства-террориста Украина официально получит израильские технологии, связанные с разумным оповещением о ракетах и дронах.

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