Дональд Трамп и Путин / © Associated Press

США готовятся потребовать от России завершения боевых действий к маю, усиливая давление на РФ и формируя условия для интенсификации мирных переговоров.

Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил глава ГО Центр совместных действий, вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции (2005) Олег Рыбачук.

«Кит Келлог заявил, что Украина, которая переживет сложную зиму за всю историю четырехлетней войны, выйдет из нее весной с моральным преимуществом. Наш Главнокомандующий говорит о том, что Украина готовится перейти не только к оборонительным, но и наступательным действиям», — отметил Рыбачук.

Он добавил, что российская сторона также проводит подготовку, однако ее попытки сломать Украину из-за ударов по энергетике не принесли ожидаемого результата.

«Россияне со своей стороны тоже готовятся, но понятно, что в ситуации, когда они отчаянно пытались добить нашу энергетику, этого не произойдет», — подчеркнул политик.

По словам Рыбачука, Украина проходит рубикон самой холодной зимы, что дает основания говорить, по меньшей мере, о моральном превосходстве весной. В то же время Соединенные Штаты подтверждают готовность и дальше поставлять Украине вооружение до момента выхода на мирные переговоры.

«США также сделали утечку информации о том, что потребуют закончить боевые действия до мая. Я надеюсь, что Вашингтон усилит давление на Россию, а там есть на что давить, ведь экономическая ситуация у РФ сложная», — сказал он.

Рыбачук подчеркнул, что заявления США о желании завершить войну до мая создают основу для более активных дипломатических усилий.

«Россию все сильнее зажимают эти тиски. То, что США озвучили на весь мир стремление окончить эту войну к маю, дает надежду рассчитывать на более интенсивные переговоры и усиленное давление на РФ уже весной этого года», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что Вашингтон не называл никаких «дедлайнов» для завершения войны России против Украины.

