США посылают сигнал о единственном способе закончить войну — Арахамия

Украинская делегация на встречах в Конгрессе, Сенате и Белом доме убедилась, как изменился нарратив о вступлении Украины в НАТО.

На встречах украинской делегации с официальными лицами в США все чаще звучит нарратив о том, что вступление в НАТО — единственный способ закончить войну в Украине.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, являющийся активным участником таких встреч.

По его словам, каждые 2-3 месяца у украинской делегации много встреч на всех уровнях — как в Конгрессе и Сенате, так и в Белом доме.

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"В 2022 году, когда мы приходили и говорили "давайте [принимать] Украину в НАТО", на нас смотрели, как на больных людей, которые немного сошли с ума от того, что в стране идет война. Сейчас продвигается один нарратив [о том, что ] НАТО – это единственный способ закончить войну в Украине. То есть этот путь к миру идет через НАТО. И это для нас очень-очень обнадеживающе", - заявил он.

Напомним, глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун в четверг, 16 мая, назвал развертывание инструкторов НАТО в Украине неизбежным.

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