Политика
102
США предлагают гарантии безопасности на 15 лет: Зеленский не согласен

Украинский президент попытается убедить Трампа увеличить срок действия соглашения.

Богдан Скаврон
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на встрече с президентом США Дональдом Трампом договориться о более длительном сроке действия соглашения о гарантиях безопасности.

Об этом украинский лидер сказал в комментарии американскому изданию Axios.

По словам Зеленского, в документах по гарантиям безопасности от США остались некоторые «технические вещи» для дальнейшего обсуждения.

Один из них — это срок действия соглашения. США предложили 15-летнее соглашение, которое можно было бы возобновить.

«Я думаю, что нам нужно более 15 лет», — сказал Зеленский.

Украинский президент добавил, что посчитает «большим успехом», если Трамп согласится с этим во время их встречи.

Зеленский также сообщил, что и США, и Украина вынесут гарантии безопасности на ратификацию в законодательные органы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время его встречи в воскресенье, 28 декабря, с президентом США Дональдом Трампом состоится обсуждение нескольких документов относительно гарантий безопасности для Украины.

